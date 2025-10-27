https://ria.ru/20251027/mostovoy-2050822086.html
Четверых человек задержали после попытки похитить Мостового в Петербурге
Четверых человек задержали после попытки похитить Мостового в Петербурге
Четверых человек задержали после попытки похитить Мостового в Петербурге
Четверо подозреваемых задержаны после похищения бизнесмена и попытки похищения футболиста в Петербурге, сообщил СК РФ.
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
попытка похищения футболиста "зенита" андрея мостового
https://rsport.ria.ru/20251027/delo--2050818809.html
санкт-петербург
россия
Кадры с места задержания лиц, пытавшихся похитить футболиста Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня
Кадры с места задержания лиц, пытавшихся похитить футболиста Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня
Четверых человек задержали после попытки похитить Мостового в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Четверо подозреваемых задержаны после похищения бизнесмена и попытки похищения футболиста в Петербурге, сообщил СК РФ.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
в понедельник сообщила в своем Telegram-канале
, что полицейскими Петербурга
"задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста". Она не уточнила, о ком речь, но, по данным источника РИА Новости, речь идет о футболисте "Зенита" Андрее Мостовом и бизнесмене Сергее Селегене. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. Как сообщал в понедельник СК РФ
, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
"По подозрению в указанных преступлениях задержаны четверо мужчин", – говорится в сообщении.
У фигурантов проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, однако не смогли "по независящим от них обстоятельствам". Эти же подозреваемые вечером 25 октября текущего года похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.