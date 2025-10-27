https://ria.ru/20251027/moneta-2050982702.html
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"
экономика
георгий победоносец
центральный банк рф (цб рф)
россия
россия
2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей и весом 1 килограмм, сообщил регулятор.
"Банк России 28 октября 2025 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 000 рублей", - говорится в сообщении
.
Монета номиналом 10 тысяч рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 1 000 граммов, проба – 999) имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "10000 Рублей", дата "2025 г.".
На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством "анциркулейтед".
Тираж монеты - до 100 штук.