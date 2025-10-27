Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На снятом в Подмосковье видео с падением с неба неизвестного объекта может быть небольшой метеорит или космический мусор, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске, Так он прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах ролики, на которых запечатлен пролет по небу неизвестного объекта из космоса c ярким огненным следом. Его видели в Дубне Одинцово и Видном.

"Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. <…> Часто люди удивляются и не верят, что камни пяти-десяти сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так", — сказал Богачев.

В пример он привел метеорные потоки, или падающие звезды. Часто это пылинки размерами меньше миллиметра, но они хорошо видны, когда входят в атмосферу Земли и оставляют яркие полосы.

Что касается зеленого цвета пролетевшего объекта, то, по словам ученого, его дает никель — один из основных металлов в метеоритах.