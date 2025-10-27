Рейтинг@Mail.ru
09:13 27.10.2025 (обновлено: 12:09 27.10.2025)
Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью
Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью
Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью

ИКИ РАН: на кадрах с падением объекта в Московской области может быть метеорит

© Кадр видео из соцсетейМетеорит в небе над Московской областью
Метеорит в небе над Московской областью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Метеорит в небе над Московской областью
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На снятом в Подмосковье видео с падением с неба неизвестного объекта может быть небольшой метеорит или космический мусор, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Так он прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах ролики, на которых запечатлен пролет по небу неизвестного объекта из космоса c ярким огненным следом. Его видели в Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске, Одинцово и Видном.
Астероиды в орбите - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит
3 сентября, 23:58
"Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. <…> Часто люди удивляются и не верят, что камни пяти-десяти сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так", — сказал Богачев.
В пример он привел метеорные потоки, или падающие звезды. Часто это пылинки размерами меньше миллиметра, но они хорошо видны, когда входят в атмосферу Земли и оставляют яркие полосы.
Что касается зеленого цвета пролетевшего объекта, то, по словам ученого, его дает никель — один из основных металлов в метеоритах.
"Но может быть и космический мусор. Скорости невысокие, и очень активно дробится", — добавил Богачев.

В любом случае до Земли почти наверняка ничего не долетело, заключил он.
Выброс протуберанца - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ученые рассказали о мощной вспышке на обратной стороне Солнца
23 октября, 09:32
 
