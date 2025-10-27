https://ria.ru/20251027/meteorit-2050822504.html
Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью
Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью
ИКИ РАН: на кадрах с падением объекта в Московской области может быть метеорит
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На снятом в Подмосковье видео с падением с неба неизвестного объекта может быть небольшой метеорит или космический мусор, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Так он прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах ролики, на которых запечатлен пролет по небу неизвестного объекта из космоса c ярким огненным следом. Его видели в Дубне
, Раменском
, Жуковском
, Люберцах
, Красногорске
, Одинцово
и Видном.
"Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. <…> Часто люди удивляются и не верят, что камни пяти-десяти сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так", — сказал Богачев.
В пример он привел метеорные потоки, или падающие звезды. Часто это пылинки размерами меньше миллиметра, но они хорошо видны, когда входят в атмосферу Земли
и оставляют яркие полосы.
Что касается зеленого цвета пролетевшего объекта, то, по словам ученого, его дает никель — один из основных металлов в метеоритах.
"Но может быть и космический мусор. Скорости невысокие, и очень активно дробится", — добавил Богачев.
В любом случае до Земли почти наверняка ничего не долетело, заключил он.