Исследование показало средний доход курьеров в Москве

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Доход курьеров в Москве за сутки работы по состоянию на октябрь в среднем составляет около 20,5 тысяч рублей, а средний доход курьеров по России в месяц - примерно 48,4 тысячи рублей, следует из данных исследования сервиса "Консоль", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге за год количество курьеров выросло на 268%. Средний чек также растет и колеблется в пределах 5–13 тысяч рублей за сутки работы. Петербург становится одной из самых динамичных площадок в стране по развитию рынка курьерских услуг, добавляется в исследовании.