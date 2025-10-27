Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало средний доход курьеров в Москве - РИА Новости, 27.10.2025
18:02 27.10.2025
Исследование показало средний доход курьеров в Москве
Исследование показало средний доход курьеров в Москве
Доход курьеров в Москве за сутки работы по состоянию на октябрь в среднем составляет около 20,5 тысяч рублей, а средний доход курьеров по России в месяц -...
санкт-петербург
москва
россия
общество
санкт-петербург
москва
россия
санкт-петербург, москва, россия, общество
Санкт-Петербург, Москва, Россия, Общество
Исследование показало средний доход курьеров в Москве

Средний доход курьеров в Москве в октябре составил 20,5 тысячи рублей в сутки

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Доход курьеров в Москве за сутки работы по состоянию на октябрь в среднем составляет около 20,5 тысяч рублей, а средний доход курьеров по России в месяц - примерно 48,4 тысячи рублей, следует из данных исследования сервиса "Консоль", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля. Москва уверенно занимает первое место среди исполнителей (в 4,3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге). Средний чек по Москве в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей за сутки работы, что является самым высоким показателем в стране", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге за год количество курьеров выросло на 268%. Средний чек также растет и колеблется в пределах 5–13 тысяч рублей за сутки работы. Петербург становится одной из самых динамичных площадок в стране по развитию рынка курьерских услуг, добавляется в исследовании.
"Екатеринбург уверенно удерживает третье место по числу активных исполнителей. Средний доход курьеров региона составляет около 48 тысяч рублей в месяц. В Республике Татарстан курьеры зарабатывают в среднем от 40 до 45 тысяч рублей в месяц, регион входит в число лидеров по темпам роста: за год количество активных исполнителей увеличилось более чем в 3,5 раза", - уточняется в данных.
Кроме того, в Краснодарском крае средний доход достигает 46 тысяч рублей в месяц, а в высокий сезон (зимой и летом) доходит до 65 тысяч рублей. На Урале и в Поволжье рынок курьерских услуг остается стабильным. В таких промышленных центрах, как Самара, Нижний Новгород и Челябинск, средний доход курьеров колеблется от 30 до 44 тысяч рублей.
Санкт-ПетербургМоскваРоссияОбщество
 
 
