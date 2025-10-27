Посол рассказал об отношении к России в южнокорейском обществе

СЕУЛ, 27 окт — РИА Новости. Несмотря на преобладание повестки западных медиа и санкционную политику, в Южной Корее сохраняется доброжелательное отношение к России, заявил РИА Новости в интервью посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
"В целом отношение к России в корейском обществе остаётся доброжелательным и конструктивным", - заявил посол, отметив, что стереотипы о России во многом навязаны западными СМИ, чьи материалы активно перепечатываются южнокорейскими изданиями.
И хотя в прошлом году на фоне сотрудничества РФ и КНДР СМИ Южной Кореи проявляли скорее "негативный интерес", сопровождавшийся попытками критики, требованием оправданий, российское посольство в Сеуле работало над преодолением такого информационного фона, объясняя южнокорейским коллегам позицию России, причины, интересы, принципы проводимой политике в этом субрегионе, в АТР и в мире.
"Особый акцент мы всегда делали на объяснении событий на Украине, которые в Южной Корее воспринимаются сквозь призму западных нарративов. По мере сил мы с этим боролись и продолжаем бороться", — сказал посол.
По его словам, Москва намерена и дальше последовательно доносить российскую точку зрения до южнокорейской общественности и политических кругов.
"В Южной Корее как в соседнем с нашей страной регионе лучше знают и понимают, что представляет из себя Россия", — отметил Зиновьев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.