Посол рассказал об отношении к России в южнокорейском обществе

СЕУЛ, 27 окт — РИА Новости. Несмотря на преобладание повестки западных медиа и санкционную политику, в Южной Корее сохраняется доброжелательное отношение к России, заявил РИА Новости в интервью посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.