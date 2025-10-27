https://ria.ru/20251027/kometa-2050863591.html
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету - РИА Новости, 27.10.2025
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
Житель Свердловской области Александр Краснов сфотографировал редкую комету C/2025 A6 (Lemmon), прилетающую раз в 1350 лет. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:36:00+03:00
2025-10-27T11:36:00+03:00
2025-10-27T11:36:00+03:00
наука
свердловская область
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050862312_294:570:1071:1007_1920x0_80_0_0_874d67edf85e5be21b4ecdc698b804fa.jpg
https://ria.ru/20251027/meteorit-2050822504.html
https://ria.ru/20251023/solntse-2049995093.html
свердловская область
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050862312_0:320:1280:1280_1920x0_80_0_0_5753cf77410989ca1f19ab8597b923eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, земля, российская академия наук
Наука, Свердловская область, Земля, Российская академия наук
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету C/2025 A6
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области Александр Краснов сфотографировал редкую комету C/2025 A6 (Lemmon), прилетающую раз в 1350 лет.
Долгопериодическая комета C/2025 A6 (Lemmon) максимально сблизилась с Землей
именно 21 октября. В целом, объект представляет большой интерес для астрофотографов, особенно профессиональных, так как на высокоточных инструментах представляет собой исключительно красивое зрелище, уточняли в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН
. Ученые отмечали, что небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября – первых чисел ноября.
"Комета C/2025 A6 (Lemmon) по сравнению с прошлогодней Atlas совсем маленькая и тусклая. Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат", – написал Краснов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
, опубликовав снимки редкого астрономического явления.
Запечатлел комету свердловчанин еще 20 октября, однако в СМИ стало широко известно об этом в понедельник.
Считается, что текущий период обращения кометы вокруг Солнца составляет 1350 лет, прошлый раз она могла пролетать близко к Земле в VII веке. Космический объект C/2025 A6 (Lemmon) был открыт в январе 2025 года.