Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
Наука
 
11:36 27.10.2025
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету - РИА Новости, 27.10.2025
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
Житель Свердловской области Александр Краснов сфотографировал редкую комету C/2025 A6 (Lemmon), прилетающую раз в 1350 лет. РИА Новости, 27.10.2025
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету

Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету C/2025 A6

© Фото : Александр Краснов/ВКонтактеКомета C/2025 A6 (Lemmon), сфотографированная жителем Свердловской области Александром Красновым
Комета C/2025 A6 (Lemmon), сфотографированная жителем Свердловской области Александром Красновым - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Александр Краснов/ВКонтакте
Комета C/2025 A6 (Lemmon), сфотографированная жителем Свердловской области Александром Красновым
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области Александр Краснов сфотографировал редкую комету C/2025 A6 (Lemmon), прилетающую раз в 1350 лет.
Долгопериодическая комета C/2025 A6 (Lemmon) максимально сблизилась с Землей именно 21 октября. В целом, объект представляет большой интерес для астрофотографов, особенно профессиональных, так как на высокоточных инструментах представляет собой исключительно красивое зрелище, уточняли в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые отмечали, что небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября – первых чисел ноября.
"Комета C/2025 A6 (Lemmon) по сравнению с прошлогодней Atlas совсем маленькая и тусклая. Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат", – написал Краснов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", опубликовав снимки редкого астрономического явления.
Запечатлел комету свердловчанин еще 20 октября, однако в СМИ стало широко известно об этом в понедельник.
Считается, что текущий период обращения кометы вокруг Солнца составляет 1350 лет, прошлый раз она могла пролетать близко к Земле в VII веке. Космический объект C/2025 A6 (Lemmon) был открыт в январе 2025 года.
Наука
 
 
