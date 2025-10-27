https://ria.ru/20251027/kiev-2050989444.html
В Киеве продлили экстренные отключения света
В Киеве продлили экстренные отключения света - РИА Новости, 27.10.2025
В Киеве продлили экстренные отключения света
Экстренные отключения света в Киеве в понедельник продлили до полуночи, несмотря на заявления украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" о... РИА Новости, 27.10.2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экстренные отключения света в Киеве в понедельник продлили до полуночи, несмотря на заявления украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" о прекращении ограничений после пиковых часов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник украинские энергокомпании сообщали о применении экстренных и аварийных отключения электричества в Киеве
, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины
. Позже в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что часть потребителей в Сумской и Днепропетровской областях
, а также в подконтрольной ВСУ
части Запорожской области
остались без электроснабжения, еще в части регионов Украины введены почасовые графики отключения света.
«
"Незапланированные отключения света в Киеве сегодня продлятся до полуночи, свидетельствуют новые графики. Хотя в "Укрэнерго" говорили, что они будут только в часы пиковой нагрузки до 19 вечера (до 20.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.