Глава МИД Германии обсудит с руководством ЕС и НАТО поддержку Украины

БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник отправится в Брюссель, где встретится с руководством Евросоюза и НАТО, стороны обсудят поддержку Украины, а также вопросы европейской безопасности и обороноспособности, сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Вадефуль завтра отправится в Брюссель для проведения политических переговоров. Он встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем, верховным представителем ЕС по иностранным делам Каллас, а также с генеральным секретарем НАТО Рютте", - говорится в сообщении, распространенном среди журналистов.
Уточняется, что основными темами переговоров станут актуальные вопросы внешней политики, безопасности и торговой политики.
По его данным, еще одним направлением переговоров станут вопросы международной торговли, включая поиск путей обеспечения бесперебойных поставок европейским компаниям ключевых сырьевых ресурсов и комплектующих, в частности редкоземельных элементов и компьютерных чипов. Также будут обсуждаться меры по укреплению экономической мощи и конкурентоспособности Европы и диверсификации торговых связей.
Кроме того, отмечается, что министр иностранных дел Вадефуль проведет встречу с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, который в настоящее время также находится в Брюсселе для участия в торгово-политических переговорах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.