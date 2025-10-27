Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии обсудит с руководством ЕС и НАТО поддержку Украины - РИА Новости, 27.10.2025
00:25 27.10.2025
Глава МИД Германии обсудит с руководством ЕС и НАТО поддержку Украины
Глава МИД Германии обсудит с руководством ЕС и НАТО поддержку Украины
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник отправится в Брюссель, где встретится с руководством Евросоюза и НАТО, стороны обсудят поддержку... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
украина
брюссель
россия
урсула фон дер ляйен
марош шефчович
пиюш гоял
нато
украина
брюссель
россия
в мире, украина, брюссель, россия, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, пиюш гоял, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Марош Шефчович, Пиюш Гоял, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава МИД Германии обсудит с руководством ЕС и НАТО поддержку Украины

Глава МИД Германии Вадефуль обсудит с руководством ЕС и НАТО поддержку Украины

© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник отправится в Брюссель, где встретится с руководством Евросоюза и НАТО, стороны обсудят поддержку Украины, а также вопросы европейской безопасности и обороноспособности, сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Вадефуль завтра отправится в Брюссель для проведения политических переговоров. Он встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем, верховным представителем ЕС по иностранным делам Каллас, а также с генеральным секретарем НАТО Рютте", - говорится в сообщении, распространенном среди журналистов.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами
15 октября, 19:40
Уточняется, что основными темами переговоров станут актуальные вопросы внешней политики, безопасности и торговой политики.
"В центре консультаций с представителями ЕС и НАТО - организациями, объединяющими важнейших партнеров и союзников Германии, - будет находиться дальнейшая поддержка Украины, а также вопросы европейской безопасности и обороноспособности", - пояснил Ил представитель ведомства.
По его данным, еще одним направлением переговоров станут вопросы международной торговли, включая поиск путей обеспечения бесперебойных поставок европейским компаниям ключевых сырьевых ресурсов и комплектующих, в частности редкоземельных элементов и компьютерных чипов. Также будут обсуждаться меры по укреплению экономической мощи и конкурентоспособности Европы и диверсификации торговых связей.
Кроме того, отмечается, что министр иностранных дел Вадефуль проведет встречу с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, который в настоящее время также находится в Брюсселе для участия в торгово-политических переговорах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Акция протеста у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Призывают идти на жертвы". СМИ рассказали о крахе Германии из-за Украины
23 сентября, 20:41
 
