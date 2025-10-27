Глава МИД Германии обсудит с руководством ЕС и НАТО поддержку Украины

БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник отправится в Брюссель, где встретится с руководством Евросоюза и НАТО, стороны обсудят поддержку Украины, а также вопросы европейской безопасности и обороноспособности, сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства.