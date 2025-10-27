Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудил с премьером Британии события вокруг Украины - РИА Новости, 27.10.2025
19:42 27.10.2025
Эрдоган обсудил с премьером Британии события вокруг Украины
Эрдоган обсудил с премьером Британии события вокруг Украины
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
кир стармер
великобритания
в мире, украина, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, кир стармер, великобритания
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Кир Стармер, Великобритания
Эрдоган обсудил с премьером Британии события вокруг Украины

Эрдоган сообщил, что обсудил со Стармером события вокруг Украины

© AP Photo / Darko VojinovicРеджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что оценил с премьером-министром Киром Стармером последние события вокруг Украины, общая позиция состоит в необходимости остановить конфликт.
"Мы также обсудили с господином премьер-министром последние события в Украине и подтвердили нашу общую позицию в отношении скорейшего урегулирования этой войны, которая длится уже четыре года, путем заключения справедливого мира. Разумеется, при этом необходимо предотвращать попытки внутренних и внешних игроков дестабилизировать ситуацию", - сказал Эрдоган, выступая с заявлением по итогам переговоров со Стармером в понедельник в Анкаре.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины
26 октября, 21:11
 
