Американский экономист назвал сенатора Грэма* гангстером

В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.