Американский экономист назвал сенатора Грэма* гангстером

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* - простой гангстер, работающий на правительство США, считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Грэм* 26 октября заявил, что президент США Дональд Трамп проведет конгрессменам брифинг о возможном расширении операции Соединенных Штатов против Венесуэлы и Колумбии до наземных ударов.
"Он (Грэм* - ред.) - это всего лишь простой гангстер, который работает на организованную преступную группировку под названием правительство Соединенных Штатов", - сказал Сакс в понедельник в подкасте Judging Freedom, автор и ведущий которого - бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
Эксперт указал, что именно Грэм* призывал оказывать военную помощь Украине, мотивируя это наличием у страны обширных запасов минеральных ресурсов.
По мнению Сакса, Грэм* долгие годы остается "агентом невероятных разрушений" со стороны США и теперь "с ухмылкой на лице" выступает на американском телевидении на тему возможных операций США против Венесуэлы.
"Это оскорбление для нашей разведки: смотреть, как этот ухмыляющийся гангстер рассуждает таким образом… объясняя, что мы можем убить кого угодно и дать любые объяснения, какие захотим", - заключил Сакс.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
