Рейтинг@Mail.ru
Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/dronov-2050977333.html
Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых
Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых - РИА Новости, 27.10.2025
Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых
Новгородский государственный университет (НовГУ) имени Ярослава Мудрого планирует расширить инфраструктуру для научных исследований и внедрить дополнительные... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:56:00+03:00
2025-10-27T16:56:00+03:00
россия
новгородская область
александра дронова
максим орешкин
ростех
роскосмос
андрей никитин (политик)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788835797_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_bda526ed098e6828bc59d7460f6939fd.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046736133.html
https://ria.ru/20251021/dronov-2049707663.html
россия
новгородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788835797_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_2962dc95653029a861ad8b1216983f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новгородская область, александра дронова, максим орешкин, ростех, роскосмос, андрей никитин (политик), москва
Россия, Новгородская область, Александра Дронова, Максим Орешкин, Ростех, Роскосмос, Андрей Никитин (политик), Москва
Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых

НовГУ планирует расширить инфраструктуру для научных исследований

CC BY-SA 4.0 / Novqwer / The main building of the Novgorod State University in Veliky Novgorod / Cropped imageГлавный корпус Новгородского Государственного Университета в Великом Новгороде
Главный корпус Новгородского Государственного Университета в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Novqwer / The main building of the Novgorod State University in Veliky Novgorod / Cropped image
Главный корпус Новгородского Государственного Университета в Великом Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Новгородский государственный университет (НовГУ) имени Ярослава Мудрого планирует расширить инфраструктуру для научных исследований и внедрить дополнительные меры поддержки молодых ученых, рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что в понедельник в Москве принял участие в заседании Попечительского совета Фонда развития ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". Оно прошло под руководством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. В нем также приняли участие министр транспорта РФ Андрей Никитин, ректор НовГУ Юрий Боровиков. На заседании обсудили развитие новгородского вуза.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Частная медклиника в Новгородской области отказалась делать ранние аборты
6 октября, 23:43
По словам Дронова, за последние годы НовГУ значительно продвинулся вперед: в нацрейтинге университетов он поднялся со 179-го до 94-го места. Этот успех стал возможен благодаря целенаправленному развитию научно-технического потенциала, увеличению числа междисциплинарных исследований и повышению привлекательности учебного заведения для талантливой молодежи, подчеркнул губернатор.
"В университете планируют расширить инфраструктуру для научных исследований и внедрить дополнительные меры поддержки молодым ученым. В частности, запланировано открытие новых лабораторий и исследовательских площадок", - рассказал Дронов в своем Telegram-канале.
Он утончил, что университет активно реализует важные научно-практические исследования, направленные на решение социально значимых задач. Они позволяют создавать новые технологии и применять их в реальной экономике. Кроме того, налаживаются партнёрские отношения с крупными госкорпорациями, такими как "Ростех" и "Роскосмос", а также с ведущими промышленниками и предприятиями высоких технологий.
"Главная цель университета — создать мощный центр знаний и инноваций в регионе, который сможет конкурировать с ведущими учебными заведениями страны. Также одной из ключевых задач остается дальнейшее укрепление статуса университета как ведущего образовательного института Северо-Западного федерального округа", - добавил глава региона.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Дронов: в Новгородской области активно строятся 19 социальных объектов
21 октября, 21:19
 
РоссияНовгородская областьАлександра ДроноваМаксим ОрешкинРостехРоскосмосАндрей Никитин (политик)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала