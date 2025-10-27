Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Новгородский государственный университет (НовГУ) имени Ярослава Мудрого планирует расширить инфраструктуру для научных исследований и внедрить дополнительные меры поддержки молодых ученых, рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Он уточнил, что в понедельник в Москве принял участие в заседании Попечительского совета Фонда развития ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". Оно прошло под руководством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. В нем также приняли участие министр транспорта РФ Андрей Никитин, ректор НовГУ Юрий Боровиков. На заседании обсудили развитие новгородского вуза.

По словам Дронова, за последние годы НовГУ значительно продвинулся вперед: в нацрейтинге университетов он поднялся со 179-го до 94-го места. Этот успех стал возможен благодаря целенаправленному развитию научно-технического потенциала, увеличению числа междисциплинарных исследований и повышению привлекательности учебного заведения для талантливой молодежи, подчеркнул губернатор.

"В университете планируют расширить инфраструктуру для научных исследований и внедрить дополнительные меры поддержки молодым ученым. В частности, запланировано открытие новых лабораторий и исследовательских площадок", - рассказал Дронов в своем Telegram-канале.

Он утончил, что университет активно реализует важные научно-практические исследования, направленные на решение социально значимых задач. Они позволяют создавать новые технологии и применять их в реальной экономике. Кроме того, налаживаются партнёрские отношения с крупными госкорпорациями, такими как "Ростех" и "Роскосмос", а также с ведущими промышленниками и предприятиями высоких технологий.