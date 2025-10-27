https://ria.ru/20251027/dronov-2050977333.html
Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых
Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых - РИА Новости, 27.10.2025
Дронов: в приоритете для НовГУ - новые исследования и поддержка ученых
27.10.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Новгородский государственный университет (НовГУ) имени Ярослава Мудрого планирует расширить инфраструктуру для научных исследований и внедрить дополнительные меры поддержки молодых ученых, рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что в понедельник в Москве принял участие в заседании Попечительского совета Фонда развития ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". Оно прошло под руководством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. В нем также приняли участие министр транспорта РФ Андрей Никитин, ректор НовГУ Юрий Боровиков. На заседании обсудили развитие новгородского вуза.
По словам Дронова, за последние годы НовГУ значительно продвинулся вперед: в нацрейтинге университетов он поднялся со 179-го до 94-го места. Этот успех стал возможен благодаря целенаправленному развитию научно-технического потенциала, увеличению числа междисциплинарных исследований и повышению привлекательности учебного заведения для талантливой молодежи, подчеркнул губернатор.
"В университете планируют расширить инфраструктуру для научных исследований и внедрить дополнительные меры поддержки молодым ученым. В частности, запланировано открытие новых лабораторий и исследовательских площадок", - рассказал Дронов в своем Telegram-канале.
Он утончил, что университет активно реализует важные научно-практические исследования, направленные на решение социально значимых задач. Они позволяют создавать новые технологии и применять их в реальной экономике. Кроме того, налаживаются партнёрские отношения с крупными госкорпорациями, такими как "Ростех" и "Роскосмос", а также с ведущими промышленниками и предприятиями высоких технологий.
"Главная цель университета — создать мощный центр знаний и инноваций в регионе, который сможет конкурировать с ведущими учебными заведениями страны. Также одной из ключевых задач остается дальнейшее укрепление статуса университета как ведущего образовательного института Северо-Западного федерального округа", - добавил глава региона.