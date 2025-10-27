Эксперт назвал возможную причину переноса саммита Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска

АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Причинами для переноса саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стали не серьёзные разногласия между Москвой и Вашингтоном, а реакция ЕС, что Европу отстранили от этого процесса, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным Будапеште . Путин в свою очередь сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, уточнил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Перенос саммита в Будапеште - реакция Европейского союза, а не следствие серьёзных разногласий между Москвой и Вашингтоном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Берлин Париж восприняли позицию Венгрии, которая приняла решение об организации встречи без согласования с ЕС , как "форму саботажа". При этом, напомнил Озер, Путин подчеркнул, что саммит откладывается, но не отменяется.

Аналитик подчеркнул, что ЕС уже подготовил альтернативный 12-пунктовый план соглашения о прекращении огня и готов представить его общественности.

Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита Россия - США, считает, что для прекращения украинского конфликта полезен диалог, заявил ранее Эрдоган.

По словам собеседника РИА Новости, Турция отличается высокой безопасностью и признанным статусом в Москве. ЕС и Великобритания , поддерживающие замораживание конфликта, также выступают за широкое снятие антироссийских санкций, что эксперт считает "позитивным событием".