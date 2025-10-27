Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал возможную причину переноса саммита Путина и Трампа - РИА Новости, 27.10.2025
05:50 27.10.2025 (обновлено: 07:46 27.10.2025)
Эксперт назвал возможную причину переноса саммита Путина и Трампа
Эксперт назвал возможную причину переноса саммита Путина и Трампа - РИА Новости, 27.10.2025
Эксперт назвал возможную причину переноса саммита Путина и Трампа
Причинами для переноса саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стали не серьёзные разногласия между Москвой и Вашингтоном, а... РИА Новости, 27.10.2025
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Эксперт назвал возможную причину переноса саммита Путина и Трампа

Политолог Озер: саммит Путина и Трампа перенесли из-за реакции ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Причинами для переноса саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стали не серьёзные разногласия между Москвой и Вашингтоном, а реакция ЕС, что Европу отстранили от этого процесса, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Путин в свою очередь сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, уточнил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
WSJ: ЦРУ видит возможность переговоров Путина и Трампа
Вчера, 14:10
"Перенос саммита в Будапеште - реакция Европейского союза, а не следствие серьёзных разногласий между Москвой и Вашингтоном", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Берлин и Париж восприняли позицию Венгрии, которая приняла решение об организации встречи без согласования с ЕС, как "форму саботажа". При этом, напомнил Озер, Путин подчеркнул, что саммит откладывается, но не отменяется.
Аналитик подчеркнул, что ЕС уже подготовил альтернативный 12-пунктовый план соглашения о прекращении огня и готов представить его общественности.
Он отметил, что проведение саммита США и РФ в Турции могло бы стать "точкой поддержки" для Европы, России и США. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, по мнению Озера, знаменует начало новой эры в турецко-американских отношениях и установление стратегического партнёрства в различных областях.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин и Трамп не могут встречаться без подготовки, заявил Песков
Вчера, 13:23
Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита Россия - США, считает, что для прекращения украинского конфликта полезен диалог, заявил ранее Эрдоган.
По словам собеседника РИА Новости, Турция отличается высокой безопасностью и признанным статусом в Москве. ЕС и Великобритания, поддерживающие замораживание конфликта, также выступают за широкое снятие антироссийских санкций, что эксперт считает "позитивным событием".
"Продолжающаяся полусекретная дипломатия между Москвой и Вашингтоном позволяет предположить, что соглашение о прекращении огня близко к завершению, а работа сейчас находится в формальной фазе", — подчеркнул Озер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Партию Путина и Трампа не хотят пускать к власти
Вчера, 08:00
 
