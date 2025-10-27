Эксперт назвал возможную причину переноса саммита Путина и Трампа

АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Причинами для переноса саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стали не серьёзные разногласия между Москвой и Вашингтоном, а реакция ЕС, что Европу отстранили от этого процесса, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Путин в свою очередь сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, уточнил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Перенос саммита в Будапеште - реакция Европейского союза, а не следствие серьёзных разногласий между Москвой и Вашингтоном", - сказал собеседник агентства.
Аналитик подчеркнул, что ЕС уже подготовил альтернативный 12-пунктовый план соглашения о прекращении огня и готов представить его общественности.
Он отметил, что проведение саммита США и РФ в Турции могло бы стать "точкой поддержки" для Европы, России и США. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, по мнению Озера, знаменует начало новой эры в турецко-американских отношениях и установление стратегического партнёрства в различных областях.
Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита Россия - США, считает, что для прекращения украинского конфликта полезен диалог, заявил ранее Эрдоган.
По словам собеседника РИА Новости, Турция отличается высокой безопасностью и признанным статусом в Москве. ЕС и Великобритания, поддерживающие замораживание конфликта, также выступают за широкое снятие антироссийских санкций, что эксперт считает "позитивным событием".
"Продолжающаяся полусекретная дипломатия между Москвой и Вашингтоном позволяет предположить, что соглашение о прекращении огня близко к завершению, а работа сейчас находится в формальной фазе", — подчеркнул Озер.
