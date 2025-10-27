Рейтинг@Mail.ru
Somali Airlines возобновит свою деятельность - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/dejatelnost-2051044610.html
Somali Airlines возобновит свою деятельность
Somali Airlines возобновит свою деятельность - РИА Новости, 27.10.2025
Somali Airlines возобновит свою деятельность
Авиакомпания Somali Airlines к концу года собирается возобновить перевозку грузов и пассажиров, прекращённую в 1991 году вследствие многолетней гражданской... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:28:00+03:00
2025-10-27T20:28:00+03:00
в мире
сомали
могадишо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20250805/starlink-2033379424.html
сомали
могадишо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сомали, могадишо
В мире, Сомали, Могадишо
Somali Airlines возобновит свою деятельность

Somali Airlines к концу года возобновит свою деятельность после 33 лет простоя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Авиакомпания Somali Airlines к концу года собирается возобновить перевозку грузов и пассажиров, прекращённую в 1991 году вследствие многолетней гражданской войны, сообщает сообщил министр транспорта и гражданской авиации Сомали Мохаммед Фарах Нух.
"Хочу поделиться хорошей новостью с сомалийским народом: до конца этого года Somali Airlines официально возобновит свою деятельность", - сказал министр, чьи слова передаёт издание Garowe Online.
В планы центрального правительства входит модернизация аэропорта Аден-Адде в Могадишо. Министр добавил, что на текущий момент идёт реконструкция 15 аэропортов по всей стране.
"Мы должны показать миру, что аэропорты Сомали надёжны и безопасны… Даже если у нас не получается пока достичь стандартов развитых стран, нам необходимо как минимум соответствовать уровню наших соседей. Пятнадцать аэропортов уже находятся в стадии реконструкции, часть этих проектов уже близка к завершению", - отметил Нух.
Решение о возрождении национального авиаперевозчика было принято вскоре после того, как правительство взяло на себя обязательство построить новый международный аэропорт в Махае, неподалёку от столицы. Новый аэропорт, открытие которого запланировано в течение четырех ближайших лет, призван по своему значению обогнать Могадишо: первоначальная пропускная способность нового масштабного инфраструктурного объекта в Махае составит 8 миллионов пассажиров в год.
Приложение Starlink на мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали
5 августа, 04:08
 
В миреСомалиМогадишо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала