Somali Airlines возобновит свою деятельность

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Авиакомпания Somali Airlines к концу года собирается возобновить перевозку грузов и пассажиров, прекращённую в 1991 году вследствие многолетней гражданской войны, сообщает сообщил министр транспорта и гражданской авиации Сомали Мохаммед Фарах Нух.

Решение о возрождении национального авиаперевозчика было принято вскоре после того, как правительство взяло на себя обязательство построить новый международный аэропорт в Махае, неподалёку от столицы. Новый аэропорт, открытие которого запланировано в течение четырех ближайших лет, призван по своему значению обогнать Могадишо: первоначальная пропускная способность нового масштабного инфраструктурного объекта в Махае составит 8 миллионов пассажиров в год.