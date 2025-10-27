https://ria.ru/20251027/dejatelnost-2051044610.html
Somali Airlines возобновит свою деятельность
Somali Airlines возобновит свою деятельность - РИА Новости, 27.10.2025
Somali Airlines возобновит свою деятельность
Авиакомпания Somali Airlines к концу года собирается возобновить перевозку грузов и пассажиров, прекращённую в 1991 году вследствие многолетней гражданской... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:28:00+03:00
2025-10-27T20:28:00+03:00
2025-10-27T20:28:00+03:00
в мире
сомали
могадишо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20250805/starlink-2033379424.html
сомали
могадишо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, могадишо
Somali Airlines возобновит свою деятельность
Somali Airlines к концу года возобновит свою деятельность после 33 лет простоя
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Авиакомпания Somali Airlines к концу года собирается возобновить перевозку грузов и пассажиров, прекращённую в 1991 году вследствие многолетней гражданской войны, сообщает сообщил министр транспорта и гражданской авиации Сомали Мохаммед Фарах Нух.
"Хочу поделиться хорошей новостью с сомалийским народом: до конца этого года Somali Airlines официально возобновит свою деятельность", - сказал министр, чьи слова передаёт издание Garowe Online
.
В планы центрального правительства входит модернизация аэропорта Аден-Адде в Могадишо
. Министр добавил, что на текущий момент идёт реконструкция 15 аэропортов по всей стране.
"Мы должны показать миру, что аэропорты Сомали
надёжны и безопасны… Даже если у нас не получается пока достичь стандартов развитых стран, нам необходимо как минимум соответствовать уровню наших соседей. Пятнадцать аэропортов уже находятся в стадии реконструкции, часть этих проектов уже близка к завершению", - отметил Нух.
Решение о возрождении национального авиаперевозчика было принято вскоре после того, как правительство взяло на себя обязательство построить новый международный аэропорт в Махае, неподалёку от столицы. Новый аэропорт, открытие которого запланировано в течение четырех ближайших лет, призван по своему значению обогнать Могадишо: первоначальная пропускная способность нового масштабного инфраструктурного объекта в Махае составит 8 миллионов пассажиров в год.