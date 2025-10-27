Рейтинг@Mail.ru
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 27.10.2025
19:59 27.10.2025
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 27.10.2025
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon
Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. РИА Новости, 27.10.2025
в мире
турция
великобритания
кир стармер
реджеп тайип эрдоган
eurofighter typhoon
турция
великобритания
в мире, турция, великобритания, кир стармер, реджеп тайип эрдоган, eurofighter typhoon
В мире, Турция, Великобритания, Кир Стармер, Реджеп Тайип Эрдоган, Eurofighter Typhoon
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon

Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter с опцией новых поставок

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon
Пара истребителей Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Сегодня мы делаем большой шаг вперед, объявляя об укреплении стратегического партнерства и запуске первой в истории программы двустороннего сотрудничества между Великобританией и Турцией... В основе этого лежит наше сегодняшнее соглашение о том, что Великобритания поставит Турции 20 самолетов Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок в будущем", - заявил Стармер в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Турции воздержались от комментариев по по поводу закупки БПЛА для Украины
4 июля, 18:55
 
В миреТурцияВеликобританияКир СтармерРеджеп Тайип ЭрдоганEurofighter Typhoon
 
 
