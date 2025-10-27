https://ria.ru/20251027/britanija-2051041473.html
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon
Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. РИА Новости, 27.10.2025
