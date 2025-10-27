Рейтинг@Mail.ru
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter - РИА Новости, 27.10.2025
19:17 27.10.2025 (обновлено: 19:32 27.10.2025)
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter
Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки на 8 миллиардов фунтов стерлингов (более 10 миллиардов долларов), заявили в... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
турция
великобритания
кир стармер
eurofighter typhoon
в мире, турция, великобритания, кир стармер, eurofighter typhoon
В мире, Турция, Великобритания, Кир Стармер, Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки на 8 миллиардов фунтов стерлингов (более 10 миллиардов долларов), заявили в понедельник в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.
"Великобритания и Турция подписали сделку на сумму до 8 миллиардов фунтов стерлингов на поставку 20 британских истребителей Typhoon – крупнейшую сделку по экспорту истребителей за последнее поколение", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Турция подтвердила вывод боевиков РПК с территории страны
26 октября, 13:13
Соглашение подписали Стармер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита британского премьера в Анкару. Как отмечают на Даунинг-стрит, соглашение укрепит боеспособность турецких вооруженных сил, а также силы НАТО в "ключевом регионе" и повысит оперативную совместимость ВВС стран альянса. Ожидается, что поставки истребителей начнутся в 2030 году.
"Турция является важным союзником НАТО и охраняет выход к Черному морю. Благодаря оснащению этой страны истребителями Eurofighter Typhoon высшего класса дальности действия, эта сделка укрепит сдерживающие способности НАТО", - отметил в заявлении британский министр обороны Джон Хили.
Ранее турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция и Великобритания могут подписать соглашение о поставке 40 истребителей Eurofighter в двух партиях.
Стармер прибыл в Турцию по приглашению президента Эрдогана. Ожидается, что переговоры будут посвящены развитию двусторонних отношений и ключевым региональным вопросам.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции
30 сентября, 12:11
 
