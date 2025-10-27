Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter

ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки на 8 миллиардов фунтов стерлингов (более 10 миллиардов долларов), заявили в понедельник в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.
"Великобритания и Турция подписали сделку на сумму до 8 миллиардов фунтов стерлингов на поставку 20 британских истребителей Typhoon – крупнейшую сделку по экспорту истребителей за последнее поколение", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Соглашение подписали Стармер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита британского премьера в Анкару. Как отмечают на Даунинг-стрит, соглашение укрепит боеспособность турецких вооруженных сил, а также силы НАТО в "ключевом регионе" и повысит оперативную совместимость ВВС стран альянса. Ожидается, что поставки истребителей начнутся в 2030 году.
"Турция является важным союзником НАТО и охраняет выход к Черному морю. Благодаря оснащению этой страны истребителями Eurofighter Typhoon высшего класса дальности действия, эта сделка укрепит сдерживающие способности НАТО", - отметил в заявлении британский министр обороны Джон Хили.
Ранее турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция и Великобритания могут подписать соглашение о поставке 40 истребителей Eurofighter в двух партиях.
Стармер прибыл в Турцию по приглашению президента Эрдогана. Ожидается, что переговоры будут посвящены развитию двусторонних отношений и ключевым региональным вопросам.
