Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter

ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки на 8 миллиардов фунтов стерлингов (более 10 миллиардов долларов), заявили в понедельник в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.