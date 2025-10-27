https://ria.ru/20251027/bashkiriya-2051022727.html
В Башкирии СК начал проверку после инцидента с тренером в спортшколе
В Башкирии СК начал проверку после инцидента с тренером в спортшколе - РИА Новости, 27.10.2025
В Башкирии СК начал проверку после инцидента с тренером в спортшколе
Следователи начали проверку после истории о возможном нанесении тренером по дзюдо телесных повреждений несовершеннолетнему воспитаннику в башкирском Ишимбае,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:09:00+03:00
2025-10-27T19:09:00+03:00
2025-10-27T19:09:00+03:00
происшествия
россия
ишимбай
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20251027/rassledovanie-2050956712.html
россия
ишимбай
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ишимбай, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Ишимбай, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Башкирии СК начал проверку после инцидента с тренером в спортшколе
В Ишимбае СК начал проверку после инцидента с тренером по дзюдо в спортшколе