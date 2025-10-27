Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии СК начал проверку после инцидента с тренером в спортшколе
19:09 27.10.2025
В Башкирии СК начал проверку после инцидента с тренером в спортшколе
Следователи начали проверку после истории о возможном нанесении тренером по дзюдо телесных повреждений несовершеннолетнему воспитаннику в башкирском Ишимбае,... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, россия, ишимбай, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Ишимбай, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Башкирии СК начал проверку после инцидента с тренером в спортшколе

ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после истории о возможном нанесении тренером по дзюдо телесных повреждений несовершеннолетнему воспитаннику в башкирском Ишимбае, следует из сообщения регионального СУСК России.
Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что в Ишимбае тренер по дзюдо спортивной школы №2 якобы нанес телесные повреждения 11-летнему ребенку во время тренировки 23 октября. Уточнялось, что мальчику потребовалась медицинская помощь.
"По данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Председатель СК России поручил возбудить дело по факту противоправных действий тренера в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СК завершил расследование дела о взятке при строительстве манежа в Твери
ПроисшествияРоссияИшимбайСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
