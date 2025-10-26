В Сумской области прогремели взрывы

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Конотоп Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.
"В Конотопе Сумской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены также звучат в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
