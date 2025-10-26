Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 26.10.2025
В Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2025
В Сумской области прогремели взрывы
Взрывы раздались в городе Конотоп Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
конотоп
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
сумская область
конотоп
россия
сумская область, конотоп, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Конотоп, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Конотопе Сумской области на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Конотоп Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.
Конотопе Сумской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены также звучат в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКонотопРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
