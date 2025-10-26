https://ria.ru/20251026/ukraina-2050676696.html
В Днепропетровской области нанесли удар по промышленной инфраструктуре ВСУ
В Днепропетровской области нанесли удар по промышленной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 26.10.2025
В Днепропетровской области нанесли удар по промышленной инфраструктуре ВСУ
Удары нанесены в Днепропетровской области Украины по промышленной и энергетической инфраструктуре ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T11:04:00+03:00
2025-10-26T11:04:00+03:00
2025-10-26T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
павлоград
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
павлоград
2025
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
В Днепропетровской области нанесли удар по промышленной инфраструктуре ВСУ
Подполье сообщило об ударе по инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области