Замкомандующего "Востока" назвал угледарскую операцию условно завершенной

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Угледарскую наступательную операцию в ДНР можно условно называть завершённой после выхода подразделений ВС РФ на территорию Днепропетровской области, заявил заместитель командующего группировкой войск "Восток" по военно-политической работе, генерал-лейтенант Роман Греков.

Как отмечает корреспондент телеканала "Россия" в сюжете программы "Вести недели", российская группировка войск "Восток" ведет боевые действия в Днепропетровской области

"Собственно говоря, с этого момента (выхода на территорию Днепропетровской области - ред.) мы говорим... условно, об окончании... Угледарской наступательной операции... Группировка наступает широким фронтом. В принципе, для нас все складывается удачно, хотя противник серьезный", - сказал Греков в эфире программы "Вести недели".

По его словам, иногда ощущается и усталость противника, и недостаток в людских ресурсах.

"Иногда мы чувствуем, что запасы вооружения и военной техники на отдельных направлениях вызывают трудности, что и позволяет развивать успех", - отметил Греков.