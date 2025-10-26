Рейтинг@Mail.ru
Замкомандующего "Востока" назвал угледарскую операцию условно завершенной
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 26.10.2025
Замкомандующего "Востока" назвал угледарскую операцию условно завершенной
Замкомандующего "Востока" назвал угледарскую операцию условно завершенной - РИА Новости, 26.10.2025
Замкомандующего "Востока" назвал угледарскую операцию условно завершенной
Угледарскую наступательную операцию в ДНР можно условно называть завершённой после выхода подразделений ВС РФ на территорию Днепропетровской области, заявил... РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Угледарскую наступательную операцию в ДНР можно условно называть завершённой после выхода подразделений ВС РФ на территорию Днепропетровской области, заявил заместитель командующего группировкой войск "Восток" по военно-политической работе, генерал-лейтенант Роман Греков.
Как отмечает корреспондент телеканала "Россия" в сюжете программы "Вести недели", российская группировка войск "Восток" ведет боевые действия в Днепропетровской области.
"Собственно говоря, с этого момента (выхода на территорию Днепропетровской области - ред.) мы говорим... условно, об окончании... Угледарской наступательной операции... Группировка наступает широким фронтом. В принципе, для нас все складывается удачно, хотя противник серьезный", - сказал Греков в эфире программы "Вести недели".
По его словам, иногда ощущается и усталость противника, и недостаток в людских ресурсах.
"Иногда мы чувствуем, что запасы вооружения и военной техники на отдельных направлениях вызывают трудности, что и позволяет развивать успех", - отметил Греков.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала