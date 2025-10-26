https://ria.ru/20251026/ugledar-2050716147.html
Замкомандующего "Востока" назвал угледарскую операцию условно завершенной
2025-10-26T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
ВС России: наступательную операцию в Угледаре можно условно считать завершенной
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Угледарскую наступательную операцию в ДНР можно условно называть завершённой после выхода подразделений ВС РФ на территорию Днепропетровской области, заявил заместитель командующего группировкой войск "Восток" по военно-политической работе, генерал-лейтенант Роман Греков.
Как отмечает корреспондент телеканала "Россия" в сюжете программы "Вести недели", российская группировка войск "Восток" ведет боевые действия в Днепропетровской области
.
"Собственно говоря, с этого момента (выхода на территорию Днепропетровской области - ред.) мы говорим... условно, об окончании... Угледарской наступательной операции... Группировка наступает широким фронтом. В принципе, для нас все складывается удачно, хотя противник серьезный", - сказал Греков в эфире программы "Вести недели".
По его словам, иногда ощущается и усталость противника, и недостаток в людских ресурсах.
"Иногда мы чувствуем, что запасы вооружения и военной техники на отдельных направлениях вызывают трудности, что и позволяет развивать успех", - отметил Греков.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики
, а также Херсонская и Запорожские области
были приняты в состав России
.