https://ria.ru/20251026/trump-2050680465.html
Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином
Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином - РИА Новости, 26.10.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай могут заключить хорошую сделку. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T11:31:00+03:00
2025-10-26T11:31:00+03:00
2025-10-26T11:31:00+03:00
в мире
китай
сша
малайзия
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
https://ria.ru/20251026/peregovory-2050669596.html
китай
сша
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74b6a5e51a238dca9b09fae6972f490d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, малайзия, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Малайзия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином
Трамп: США и Китай могут заключить хорошую сделку