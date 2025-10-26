Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки сообщило об итогах тестирования мигрантов по русскому языку - РИА Новости, 26.10.2025
02:50 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/testirovanie-2050638104.html
Минобрнауки сообщило об итогах тестирования мигрантов по русскому языку
Минобрнауки сообщило об итогах тестирования мигрантов по русскому языку - РИА Новости, 26.10.2025
Минобрнауки сообщило об итогах тестирования мигрантов по русскому языку
Почти 87% мигрантов успешно сдали экзамен по русскому языку в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T02:50:00+03:00
2025-10-26T02:50:00+03:00
Минобрнауки сообщило об итогах тестирования мигрантов по русскому языку

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Почти 87% мигрантов успешно сдали экзамен по русскому языку в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Согласно мониторингу Минобрнауки России, в третьем квартале текущего года (июль, август, сентябрь 2025 года) экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 275 609 человек. Из них сдали экзамен 86,9%", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах на территории всех субъектов России и за ее пределами (в республиках Таджикистан и Узбекистан). В их числе 88 российских университетов, включая 82 подведомственных Минобрнауки РФ.
Аттестация ведется по трем уровням: первый - получение разрешения на работу на территории России (патент), второй - разрешение на временное проживание (РВП), третий - вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.
