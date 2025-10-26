Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/svo-2050691657.html
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 26.10.2025
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих в зоне действия "Востока" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:52:00+03:00
2025-10-26T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_aa8c2257e057041b173c48cbfe73e282.jpg
https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050690662.html
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_57:0:2236:1634_1920x0_80_0_0_76a158bd95dabd2b177e1670d36971ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих в зоне действия "Востока" за сутки

Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила до 300 военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной бригады и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Новоалександровка, Даниловка, Орестополь, Тихое и Покровское Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала