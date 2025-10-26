https://ria.ru/20251026/svo-2050691657.html
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих в зоне действия "Востока" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2025
