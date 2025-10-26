Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 505 военнослужащих в зоне работы группировки "Центр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 26.10.2025
ВСУ потеряли до 505 военнослужащих в зоне работы группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 505 военнослужащих в зоне работы группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 505 военнослужащих в зоне работы группировки "Центр"

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение украинским войскам было нанесено в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Родинское, Димитров, Торецкое Донецкой Народной Республики, а также Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, три боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
