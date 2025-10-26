ВС России уничтожили железнодорожные узлы ВСУ в двух областях

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары в двух регионах Украины по железнодорожным узлам, через которые шли поставки ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его данным, в Днепропетровской области поражены объекты в районе Павлограда и Кривого Рога.
"Уничтоженные цели: железнодорожные узлы, депо. Цель — срыв транзита военных грузов и разрушение ремонтно-энергетической базы", — сказал Лебедев.
Также в Каневе и Золотоноше Черкасской области под удары попали линии электроснабжения и ж/д инфраструктура, через которую идут поставки в центральную часть Украины.
Лебедев рассказал о других пораженных целях:
- узлы энергоснабжения, подстанции и склады ВСУ в Киевской области;
- склады, логистические объекты, топливные и ремонтные площадки в Черниговской области;
- промышленная и энергетическая инфраструктура украинских войск в Днепропетровской области;
- ангары с техникой и опорные пункты тыла в Сумской области.
Позднее Минобороны уточнило, что войска атаковали объекты энергетики и подвижной железнодорожный состав, используемый для перевозок оружия и техники в районы боевых действий в Донбассе.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
22 июня 2022, 17:18