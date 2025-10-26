ВС России уничтожили железнодорожные узлы ВСУ в двух областях

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары в двух регионах Украины по железнодорожным узлам, через которые шли поставки ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его данным, в Днепропетровской области поражены объекты в районе Павлограда и Кривого Рога.

"Уничтоженные цели: железнодорожные узлы, депо. Цель — срыв транзита военных грузов и разрушение ремонтно-энергетической базы", — сказал Лебедев

Также в Каневе и Золотоноше Черкасской области под удары попали линии электроснабжения и ж/д инфраструктура, через которую идут поставки в центральную часть Украины.

Лебедев рассказал о других пораженных целях:

узлы энергоснабжения, подстанции и склады ВСУ в Киевской области;

Позднее Минобороны уточнило, что войска атаковали объекты энергетики и подвижной железнодорожный состав, используемый для перевозок оружия и техники в районы боевых действий в Донбассе.