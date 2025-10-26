Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили железнодорожные узлы ВСУ в двух областях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 26.10.2025 (обновлено: 15:49 26.10.2025)
ВС России уничтожили железнодорожные узлы ВСУ в двух областях
ВС России уничтожили железнодорожные узлы ВСУ в двух областях
Российские войска нанесли удары в двух регионах Украины по железнодорожным узлам, через которые шли поставки ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.10.2025
2025
ВС России уничтожили железнодорожные узлы ВСУ в двух областях

ВС России уничтожили объекты энергетики и ж/д инфраструктуру ВСУ

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары в двух регионах Украины по железнодорожным узлам, через которые шли поставки ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его данным, в Днепропетровской области поражены объекты в районе Павлограда и Кривого Рога.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Вчера, 12:23
"Уничтоженные цели: железнодорожные узлы, депо. Цель — срыв транзита военных грузов и разрушение ремонтно-энергетической базы", — сказал Лебедев.
Также в Каневе и Золотоноше Черкасской области под удары попали линии электроснабжения и ж/д инфраструктура, через которую идут поставки в центральную часть Украины.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Кировоградской области прогремели взрывы на нефтебазе и складах оружия
Вчера, 09:27
Лебедев рассказал о других пораженных целях:
  • узлы энергоснабжения, подстанции и склады ВСУ в Киевской области;
  • склады, логистические объекты, топливные и ремонтные площадки в Черниговской области;
  • промышленная и энергетическая инфраструктура украинских войск в Днепропетровской области;
  • ангары с техникой и опорные пункты тыла в Сумской области.
Позднее Минобороны уточнило, что войска атаковали объекты энергетики и подвижной железнодорожный состав, используемый для перевозок оружия и техники в районы боевых действий в Донбассе.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
