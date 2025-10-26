https://ria.ru/20251026/ssha-2050740161.html
Бессент допустил, что США могут отказаться от введения пошлин против Китая
Бессент допустил, что США могут отказаться от введения пошлин против Китая - РИА Новости, 26.10.2025
Бессент допустил, что США могут отказаться от введения пошлин против Китая
США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-й пошлины в отношении Китая, заявил глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с КНР. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:00:00+03:00
2025-10-26T17:00:00+03:00
2025-10-26T17:00:00+03:00
китай
сша
куала-лумпур
дональд трамп
скотт бессент
си цзиньпин
nbc
введение трампом пошлин на импорт
китай
сша
куала-лумпур
китай, сша, куала-лумпур, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин, nbc, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Куала-Лумпур, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, NBC, Введение Трампом пошлин на импорт
Бессент допустил, что США могут отказаться от введения пошлин против Китая
Бессент: США могут отказаться от введения пошлин в размере 100% против КНР
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-й пошлины в отношении Китая, заявил глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с КНР.
Бессент
13 октября рассказал, что Штаты могут подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран Дональду Трампу
и Си Цзиньпину
встретиться и обсудить торговые вопросы.
"Президент Трамп предоставил мне весомые рычаги влияния на переговорах в виде угроз 100%-й пошлины, и я считаю, что мы достигли весьма существенных рамок, которые позволят нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы", - сказал министр телеканалу NBC
по итогам переговоров с Китаем
.
Китай и США
в субботу и воскресенье провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре
, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - Бессент.
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Трамп 10 октября отметил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.