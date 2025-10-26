Российские бойцы рассказали, как брали Воскресенку в ДНР

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" рассказали, что взяли село Воскресенка в ДНР на границе с Днепропетровской областью по-пластунски, повергнув противника в шок.

Минобороны России сообщало об освобождении Воскресенки 15 июля.

"Методом по-пластунски, как мы его привыкли называть, мы преодолели 15 километров до населенного пункта Воскресенки... Порядка двое суток нам понадобилось, чтобы добраться именно до населенного пункта... Противник не ожидал просто-напросто и сидел там своими делами, занимался в домике. А наши просто застали их врасплох. Все были в шоке", - рассказал заместитель командира штурмовой роты 2-го батальона 37-ой бригады группировки войск "Восток" Мингиян Годжаев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия"

По пути бойцы также первыми обнаруживали противника и уничтожали его.

"Мы встретили семерых с разных точек... у них огневые позиции были разбитые по секторам. И как бы мы, когда двигались, сначала заметили одну... убрали. Следующие, там пошли дальше", - рассказал командир штурмового взвода 37-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Приморец".

По его словам, такой бросок по-пластунски был тяжелым, но задачу бойцы выполнили.