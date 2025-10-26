Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы рассказали, как брали Воскресенку в ДНР - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 26.10.2025
Российские бойцы рассказали, как брали Воскресенку в ДНР
Российские бойцы рассказали, как брали Воскресенку в ДНР
Бойцы российской группировки войск "Восток" рассказали, что взяли село Воскресенка в ДНР на границе с Днепропетровской областью по-пластунски, повергнув...
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
днепропетровская область
2025
донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские бойцы рассказали, как брали Воскресенку в ДНР

Штурмовики Востока брали Воскресенку по-пластунски, повергнув противника в шок

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" рассказали, что взяли село Воскресенка в ДНР на границе с Днепропетровской областью по-пластунски, повергнув противника в шок.
Минобороны России сообщало об освобождении Воскресенки 15 июля.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Бойцы рассказали подробности освобождения Ивановки
24 октября, 05:09
"Методом по-пластунски, как мы его привыкли называть, мы преодолели 15 километров до населенного пункта Воскресенки... Порядка двое суток нам понадобилось, чтобы добраться именно до населенного пункта... Противник не ожидал просто-напросто и сидел там своими делами, занимался в домике. А наши просто застали их врасплох. Все были в шоке", - рассказал заместитель командира штурмовой роты 2-го батальона 37-ой бригады группировки войск "Восток" Мингиян Годжаев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
По пути бойцы также первыми обнаруживали противника и уничтожали его.
"Мы встретили семерых с разных точек... у них огневые позиции были разбитые по секторам. И как бы мы, когда двигались, сначала заметили одну... убрали. Следующие, там пошли дальше", - рассказал командир штурмового взвода 37-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Приморец".
По его словам, такой бросок по-пластунски был тяжелым, но задачу бойцы выполнили.
"Конечно, тяжело. Это расстояние неблизкое. Нам не по 18 лет. Мы не все спортсмены. Но мы идем на характере. И делаем", - подытожил "Приморец".
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР
05:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала