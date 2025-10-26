https://ria.ru/20251026/shturm-2050720164.html
Российские бойцы рассказали, как брали Воскресенку в ДНР
Российские бойцы рассказали, как брали Воскресенку в ДНР
Бойцы российской группировки войск "Восток" рассказали, что взяли село Воскресенка в ДНР на границе с Днепропетровской областью по-пластунски, повергнув... РИА Новости, 26.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" рассказали, что взяли село Воскресенка в ДНР на границе с Днепропетровской областью по-пластунски, повергнув противника в шок.
Минобороны России
сообщало об освобождении Воскресенки 15 июля.
"Методом по-пластунски, как мы его привыкли называть, мы преодолели 15 километров до населенного пункта Воскресенки... Порядка двое суток нам понадобилось, чтобы добраться именно до населенного пункта... Противник не ожидал просто-напросто и сидел там своими делами, занимался в домике. А наши просто застали их врасплох. Все были в шоке", - рассказал заместитель командира штурмовой роты 2-го батальона 37-ой бригады группировки войск "Восток" Мингиян Годжаев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия"
По пути бойцы также первыми обнаруживали противника и уничтожали его.
"Мы встретили семерых с разных точек... у них огневые позиции были разбитые по секторам. И как бы мы, когда двигались, сначала заметили одну... убрали. Следующие, там пошли дальше", - рассказал командир штурмового взвода 37-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Приморец".
По его словам, такой бросок по-пластунски был тяжелым, но задачу бойцы выполнили.
"Конечно, тяжело. Это расстояние неблизкое. Нам не по 18 лет. Мы не все спортсмены. Но мы идем на характере. И делаем", - подытожил "Приморец".