Россия играет ключевую роль в освоении Севморпути, заявил посол Зиновьев

СЕУЛ, 26 окт - РИА Новости. Россия играет ключевую роль в освоении Северного морского пути (СМП), поэтому ключ к успешному участию Республики Корея в освоении Севморпути находится в руках Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

"Любому очевидно, что сотрудничать в этой сфере без России невозможно", - отметил дипломат.

Он напомнил, что нынешнее правительство Республики Корея проявляет "заметный интерес" к теме СМП, включив его в стратегический план "Программа 123" как одно из приоритетных направлений внешнеэкономического развития страны.

"Ключ к успешной реализации замыслов об активном участии Республики Корея в использовании и освоении СМП находится у России, и возможность какой-то кооперации зависит от конструктивного подхода к этой теме с обеих сторон", - добавил Зиновьев

Он отметил, что сам факт повышенного интереса Южной Кореи к СМП свидетельствует о "стратегическом взгляде" Сеула на перспективы экономического развития. Ведь этот маршрут обладает огромными конкурентными преимуществами и может стать "ключевой транспортной артерией будущего".

"Однако мне сложно представить развитие конструктивного взаимодействия при действующих санкциях и разрыве сотрудничества в сфере судостроения, которое носило стратегический характер и которое могло бы открыть Республике Корея самые широкие двери к освоению и использованию СМП", - добавил Зиновьев.

По его словам, "сейчас эта дверь если и не закрыта, то прикрыта".