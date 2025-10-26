Рейтинг@Mail.ru
03:19 26.10.2025
Россия играет ключевую роль в освоении Севморпути, заявил посол Зиновьев
СЕУЛ, 26 окт - РИА Новости. Россия играет ключевую роль в освоении Северного морского пути (СМП), поэтому ключ к успешному участию Республики Корея в освоении Севморпути находится в руках Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
"Любому очевидно, что сотрудничать в этой сфере без России невозможно", - отметил дипломат.
Склад древесины - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России
20 октября, 04:09
Он напомнил, что нынешнее правительство Республики Корея проявляет "заметный интерес" к теме СМП, включив его в стратегический план "Программа 123" как одно из приоритетных направлений внешнеэкономического развития страны.
"Ключ к успешной реализации замыслов об активном участии Республики Корея в использовании и освоении СМП находится у России, и возможность какой-то кооперации зависит от конструктивного подхода к этой теме с обеих сторон", - добавил Зиновьев.
Он отметил, что сам факт повышенного интереса Южной Кореи к СМП свидетельствует о "стратегическом взгляде" Сеула на перспективы экономического развития. Ведь этот маршрут обладает огромными конкурентными преимуществами и может стать "ключевой транспортной артерией будущего".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лихачев оценил перспективы транзита индийских грузов по Севморпути
1 сентября, 13:41
"Однако мне сложно представить развитие конструктивного взаимодействия при действующих санкциях и разрыве сотрудничества в сфере судостроения, которое носило стратегический характер и которое могло бы открыть Республике Корея самые широкие двери к освоению и использованию СМП", - добавил Зиновьев.
По его словам, "сейчас эта дверь если и не закрыта, то прикрыта".
"Пока речь может идти лишь о предварительном обсуждении между экспертами двух стран, которое уже постепенно возобновляется", - подытожил посол.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Мантуров рассказал об освоении Северного морского пути
20 августа, 17:42
 
РоссияМоскваСеулГеоргий ЗиновьевВ мире
 
 
