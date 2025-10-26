Самолет Петербург-Магнитогорск незапланированно сел в Оренбурге

ПЕРМЬ / ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск самолет незапланированно сел в Оренбурге из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Людей разместили в гостинице "Факел" в Оренбурге. Вылет в Магнитогорск запланирован на 14.05 (12.05 мск). Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.