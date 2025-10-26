Рейтинг@Mail.ru
Самолет Петербург-Магнитогорск незапланированно сел в Оренбурге
10:40 26.10.2025
Самолет Петербург-Магнитогорск незапланированно сел в Оренбурге
2025-10-26T10:40:00+03:00
2025-10-26T10:40:00+03:00
происшествия
оренбург
магнитогорск
санкт-петербург
оренбург
магнитогорск
санкт-петербург
происшествия, оренбург, магнитогорск, санкт-петербург
Происшествия, Оренбург, Магнитогорск, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319
Самолет Airbus A319. Архивное фото
ПЕРМЬ / ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск самолет незапланированно сел в Оренбурге из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел утром в воскресенье.
"По причине неблагоприятных метеорологических условий в городе Магнитогорске в аэропорту города Оренбурга произведена незапланированная посадка рейса № 341 авиакомпании NordWind по маршруту Санкт-Петербург - Магнитогорск", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Уточняется, что на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Людей разместили в гостинице "Факел" в Оренбурге. Вылет в Магнитогорск запланирован на 14.05 (12.05 мск). Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку
20 октября, 14:12
 
