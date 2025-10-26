Рейтинг@Mail.ru
Страны Прибалтики так и не обрели независимость, заявил Косачев
14:42 26.10.2025
Страны Прибалтики так и не обрели независимость, заявил Косачев
Страны Прибалтики так и не обрели независимость, заявил Косачев
Страны Прибалтики так и не обрели независимость, заявил Косачев

Косачев: Латвия, Литва и Эстония не смогли обрести независимость, выйдя из СССР

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония, выйдя из состава СССР, немедленно передали свой суверенитет западным интеграционным объединениям, так и не сумев обрести настоящей независимости, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Эти три страны, в моем понимании, так и не обрели настоящей независимости. Не успев выйти из состава СССР, они тут же сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям, и, вне всякого сомнения, ни в Риге, ни в Вильнюсе, ни в Таллине не имеют возможности принимать самостоятельные решения для того, чтобы реализовывать собственные национальные интересы", - сказал Косачев в ходе Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".
Он подчеркнул, что единственное позиционирование, которое оказалось доступным этим трем балтийским странам, - превращать самих себя в наиболее антироссийский настроенный фланг НАТО и Европейского Союза.
"До какого-то времени эта политика, наверное, приносила какие-то дополнительные очки этим трем странам, или, во всяком случае, это так и казалось, но это совершенно точно время, которое уходит в прошлое, потому что на конфронтации с Россией можно выстраивать только тактические комбинации, но нельзя выстраивать стратегию", - отметил политик.
Он также выразил уверенность в том, что всё больше европейских стран, стремящихся отстаивать национальные интересы и суверенитет, осознают ловушку, в которую их загнали наиболее антироссийски настроенные члены НАТО и ЕС, прежде всего - три балтийские страны.
"В первую очередь, я бы назвал эти три балтийские страны, которые "декоммунизировали", расчеловечили часть своего собственного населения, я имею в виду русских и русскоязычное население, и пытаются навязывать эту порочную практику другим странам, не в последнюю очередь Украине, которая пошла, увы, тем же самым путем, и которая точно так же, как и три балтийские страны, в своей нынешней итерации, в своем нынешнем исполнении, обречена на историческое забвение. А уже последующие поколения людей, которые живут в этих странах, дадут честную и справедливую оценку тем бедам, тем ошибкам и тем преступлениям, которые совершили нынешние руководители соответствующих стран", - подытожил Косачев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
