В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
05:11 26.10.2025
В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
происшествия
амурская область
гибдд мвд рф
амурская область
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, амурская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Амурская область, ГИБДД МВД РФ
УЛАН-УДЭ, 26 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии с участием автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора в Белогорском округе Амурской области, сообщила областная госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 20 километре автодороги "Подъезд к г.Благовещенск" в Белогорском округе.
