10:09 26.10.2025
Глава Минфина США прокомментировал переговоры с КНР в Малайзии
Глава Минфина США прокомментировал переговоры с КНР в Малайзии

Бессент: переговоры в Малайзии создали контуры для встречи лидеров США и КНР

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что переговоры делегаций США и КНР в Малайзии создали "успешные контуры" для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Я думаю, у нас есть очень успешные контуры для обсуждения лидерами в четверг", - заявил Бессент, комментируя прошедшие переговоры делегаций США и КНР, его слова передает агентство Рейтер.
Трамп на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп рассказал, чего ожидает от встречи с Си Цзиньпином
дополняется ...
 
