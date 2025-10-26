https://ria.ru/20251026/peregovory-2050669596.html
Глава Минфина США прокомментировал переговоры с КНР в Малайзии
Глава Минфина США прокомментировал переговоры с КНР в Малайзии - РИА Новости, 26.10.2025
Глава Минфина США прокомментировал переговоры с КНР в Малайзии
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что переговоры делегаций США и КНР в Малайзии создали "успешные контуры" для встречи президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 26.10.2025
Бессент: переговоры в Малайзии создали контуры для встречи лидеров США и КНР