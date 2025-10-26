Рейтинг@Mail.ru
Чернышов заявил о бумажном "терроре" в отношении учителей - РИА Новости, 26.10.2025
04:50 26.10.2025
Чернышов заявил о бумажном "терроре" в отношении учителей
Чернышов заявил о бумажном "терроре" в отношении учителей - РИА Новости, 26.10.2025
Чернышов заявил о бумажном "терроре" в отношении учителей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что его аналитическая команда провела исследование, которое выявило, что бюрократическая и внеучебная... РИА Новости, 26.10.2025
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Чернышов заявил о бумажном "терроре" в отношении учителей

Чернышов: бюрократическая нагрузка на учителей мешает качественному обучению

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что его аналитическая команда провела исследование, которое выявило, что бюрократическая и внеучебная нагрузка учителей стала главным препятствием для качественного обучения.
"Ситуацию, которую нам продемонстрировал опрос, можно назвать не иначе как "бумажным террором". Фактически, отчёты и справки, организационные моменты подменили собой учеников. Вместо живого общения с детьми, творческой и воспитательной работы, учителя превращены в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы, планы. Это не только подрывает качество образования, но и ведёт к профессиональному выгоранию лучших кадров. Мы обязаны срочно разработать и принять меры по цифровизации и радикальному сокращению этой нагрузки. Необходимо вернуть учителю время на учительство", - сказал Чернышов.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников
11 февраля, 16:57
Отмечается, что половина российских педагогов считает, что объём отчётности и справок в школах достиг критической отметки и напрямую мешает их основной работе — обучению детей.
Подчеркивается, что исследование, в котором приняли участие более 3000 педагогов из 75 регионов страны, выявило системную проблему чрезмерной бюрократизации образования. Согласно результатам, в среднем учитель тратит на заполнение всевозможных отчётов, планов и справок, организацию внеклассных мероприятий, общение с родителями от 8 до 10 часов в неделю.
Также 50% респондентов заявили, что бюрократическая нагрузка и непрофильная деятельность стала для них основной профессиональной проблемой, отодвинув на второй план даже низкую зарплату. За последние три года объём "бумажной" работы значительно вырос, отметили 73% педагогов. Еще 45% учителей признались, что вынуждены заниматься отчётностью в своё личное время — по вечерам и в выходные дни.
Чернышов намерен направить предложения в Министерство просвещения РФ по модернизации системы отчётности в школах.
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Чернышенко рассказал об уменьшении нагрузки на российских учителей
22 июня, 08:07
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
