Чернышов заявил о бумажном "терроре" в отношении учителей

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что его аналитическая команда провела исследование, которое выявило, что бюрократическая и внеучебная нагрузка учителей стала главным препятствием для качественного обучения.

"Ситуацию, которую нам продемонстрировал опрос, можно назвать не иначе как "бумажным террором". Фактически, отчёты и справки, организационные моменты подменили собой учеников. Вместо живого общения с детьми, творческой и воспитательной работы, учителя превращены в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы, планы. Это не только подрывает качество образования, но и ведёт к профессиональному выгоранию лучших кадров. Мы обязаны срочно разработать и принять меры по цифровизации и радикальному сокращению этой нагрузки. Необходимо вернуть учителю время на учительство", - сказал Чернышов

Отмечается, что половина российских педагогов считает, что объём отчётности и справок в школах достиг критической отметки и напрямую мешает их основной работе — обучению детей.

Подчеркивается, что исследование, в котором приняли участие более 3000 педагогов из 75 регионов страны, выявило системную проблему чрезмерной бюрократизации образования. Согласно результатам, в среднем учитель тратит на заполнение всевозможных отчётов, планов и справок, организацию внеклассных мероприятий, общение с родителями от 8 до 10 часов в неделю.

Также 50% респондентов заявили, что бюрократическая нагрузка и непрофильная деятельность стала для них основной профессиональной проблемой, отодвинув на второй план даже низкую зарплату. За последние три года объём "бумажной" работы значительно вырос, отметили 73% педагогов. Еще 45% учителей признались, что вынуждены заниматься отчётностью в своё личное время — по вечерам и в выходные дни.