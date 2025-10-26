Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины

АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.