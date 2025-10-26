Рейтинг@Mail.ru
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины - РИА Новости, 26.10.2025
21:11 26.10.2025
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление... РИА Новости, 26.10.2025
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины

Мерц 30 октября изучит инициативы Турции по возобновлению переговоров РФ и Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
В пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Себастиан Хилле сообщил, что Мерц проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 октября.
"Будут рассмотрены весь спектр двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, включая Сирию и Газу. В контексте урегулирования конфликта на Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов", - отметил собеседник агентства.
Ожидается, что переговоры Мерца с Эрдоганом пройдут при участии турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулФридрих МерцРеджеп Тайип ЭрдоганХакан Фидан
 
 
