Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей - РИА Новости, 26.10.2025
15:35 26.10.2025
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей - РИА Новости, 26.10.2025
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей
Россия заинтересована, чтобы в семьях рождалось больше детей, хотя никакого принуждения в этом вопросе нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 26.10.2025
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей

Матвиенко: Россия заинтересована в том, чтобы в семьях рождалось больше детей

© Фото : пресс-служба СФВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия заинтересована, чтобы в семьях рождалось больше детей, хотя никакого принуждения в этом вопросе нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"У нас никакого принуждения нет и каждый вправе строить свою судьбу, создавать семью, рожать детей. Но государство, конечно, заинтересовано в том, чтобы как можно больше рождалось детей", - сказала Матвиенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Председатель Совета Федерации напомнила, что Россия является самой большой по территории в мире страной. По ее словам, чтобы успешно развивать страну, россиян должно быть больше.
"Это не то, что мы какую-то программу временную создали, она закончится. А сегодня очевидно, что это всерьёз, вдолгую. Что называется, всем миром", - констатировала политик.
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
