https://ria.ru/20251026/matvienko-2050727380.html
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей - РИА Новости, 26.10.2025
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей
Россия заинтересована, чтобы в семьях рождалось больше детей, хотя никакого принуждения в этом вопросе нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T15:35:00+03:00
2025-10-26T15:35:00+03:00
2025-10-26T15:35:00+03:00
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/71/1522087145_251:91:2994:1634_1920x0_80_0_0_c2da71863b4bb6991008e32efbd413b8.jpg
https://ria.ru/20251023/obrazovanie-2050093162.html
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050107943.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/71/1522087145_228:0:2895:2000_1920x0_80_0_0_9c3a48da72d4538d2f404619fd851c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей
Матвиенко: Россия заинтересована в том, чтобы в семьях рождалось больше детей