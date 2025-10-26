Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в большом количестве детей

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия заинтересована, чтобы в семьях рождалось больше детей, хотя никакого принуждения в этом вопросе нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это не то, что мы какую-то программу временную создали, она закончится. А сегодня очевидно, что это всерьёз, вдолгую. Что называется, всем миром", - констатировала политик.