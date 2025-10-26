Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Лувре не увидели ничего необычного в присутствии автовышек при краже - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/luvr-2050776630.html
СМИ: в Лувре не увидели ничего необычного в присутствии автовышек при краже
СМИ: в Лувре не увидели ничего необычного в присутствии автовышек при краже - РИА Новости, 26.10.2025
СМИ: в Лувре не увидели ничего необычного в присутствии автовышек при краже
Сотрудники службы безопасности Лувра не обратили внимание на присутствие у музея автовышек в момент ограбления, поскольку часто их используют для мытья окон,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T20:21:00+03:00
2025-10-26T20:21:00+03:00
в мире
париж
nbc
министерство внутренних дел франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049207197_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20a9df8e9d6d202bfcd1677814dab978.jpg
https://ria.ru/20251026/luvr-2050692214.html
https://ria.ru/20251023/luvr-2050193718.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049207197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02cf5a117aac8d08959848b49fd8cd0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, nbc, министерство внутренних дел франции
В мире, Париж, NBC, Министерство внутренних дел Франции
СМИ: в Лувре не увидели ничего необычного в присутствии автовышек при краже

NBC: сотрудников Лувра не смутили автовышки у музея при ограблении

© AP Photo / Alexander TurnbullПодъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Лувра не обратили внимание на присутствие у музея автовышек в момент ограбления, поскольку часто их используют для мытья окон, однако работники музея не знали, что этого не делают по выходным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на сотрудников.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ
12:54
"Сотрудники службы безопасности музея сообщили, что присутствие подобных пилотируемых транспортных средств на улицах возле Лувра не является чем-то необычным", - говорится в сообщении.
Как рассказала телеканалу охранник Лувра Ванесса Мишо Валора, часто эти машины используются для мытья окон.
"Теперь мы знаем, что они больше не работают по выходным, но тогда это не выглядело необычно", - заявила она.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Побег грабителей из Лувра - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Побег грабителей из Лувра сняли на видео
23 октября, 19:21
 
В миреПарижNBCМинистерство внутренних дел Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала