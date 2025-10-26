https://ria.ru/20251026/luvr-2050776630.html
СМИ: в Лувре не увидели ничего необычного в присутствии автовышек при краже
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Сотрудники службы безопасности Лувра не обратили внимание на присутствие у музея автовышек в момент ограбления, поскольку часто их используют для мытья окон, однако работники музея не знали, что этого не делают по выходным, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на сотрудников.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже
и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Глава МВД Франции
Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
"Сотрудники службы безопасности музея сообщили, что присутствие подобных пилотируемых транспортных средств на улицах возле Лувра не является чем-то необычным", - говорится в сообщении.
Как рассказала телеканалу охранник Лувра Ванесса Мишо Валора, часто эти машины используются для мытья окон.
"Теперь мы знаем, что они больше не работают по выходным, но тогда это не выглядело необычно", - заявила она.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.