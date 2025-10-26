СК назвал возможную причину ДТП с автобусом в Приамурье

УЛАН-УДЭ, 26 окт - РИА Новости. Причиной ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора с 10 пострадавшими в Приамурье, по предварительным данным, стал выезд на встречку водителя автобуса, который скончался по дороге в больницу, сообщил региональный Причиной ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора с 10 пострадавшими в Приамурье, по предварительным данным, стал выезд на встречку водителя автобуса, который скончался по дороге в больницу, сообщил региональный СУСК РФ

"Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд на полосу встречного движения водителем автобуса", - говорится в сообщении.

Ранее госавтоинспекция Амурской области сообщала, что утром в воскресенье на 20 километре автодороги "Подъезд к городу Благовещенск" в Белогорском округе столкнулись автобус Yutong и грузовой автомобиль-рефрижератор. Пострадали 10 человек, водитель автобуса умер по дороге в больницу.

По информации областной прокуратуры, в попавшем в ДТП автобусе находились 26 человек, в том числе ребенок. Надзорным ведомством начата проверка. На месте ДТП спасателями организован пункт временного обогрева. Заведено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.

"Следственным отделом по городу Белогорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.