В Приамурье число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти

УЛАН-УДЭ, 26 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора в Приамурье увеличилось с четырех до десяти, водитель автобуса, предварительно, скончался по дороге в больницу, сообщила областная госавтоинспекция.

Ранее ведомство сообщало, что утром в воскресенье на 20-м километре автодороги "Подъезд к городу Благовещенск" в Белогорском округе в столкновении автобуса Yutong и грузового автомобиля-рефрижератора пострадали четыре человека.

"По предварительным данным, водитель автобуса Yutong 1978 года рождения скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Ещё 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По информации областной прокуратуры, в попавшем в ДТП автобусе находились 26 человек, в том числе ребенок. Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере транспортного обслуживания населения и о безопасности дорожного движения.