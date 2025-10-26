https://ria.ru/20251026/dtp-2050649219.html
В Приамурье число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти
В Приамурье число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти - РИА Новости, 26.10.2025
В Приамурье число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора в Приамурье увеличилось с четырех до десяти, водитель автобуса,... РИА Новости, 26.10.2025
амурская область
В Приамурье число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти
УЛАН-УДЭ, 26 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора в Приамурье увеличилось с четырех до десяти, водитель автобуса, предварительно, скончался по дороге в больницу, сообщила областная госавтоинспекция.
Ранее ведомство сообщало, что утром в воскресенье на 20-м километре автодороги "Подъезд к городу Благовещенск" в Белогорском округе в столкновении автобуса Yutong и грузового автомобиля-рефрижератора пострадали четыре человека.
"По предварительным данным, водитель автобуса Yutong 1978 года рождения скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Ещё 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По информации областной прокуратуры, в попавшем в ДТП автобусе находились 26 человек, в том числе ребенок. Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере транспортного обслуживания населения и о безопасности дорожного движения.
"При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту, поставлены в прокуратуре района на контроль", - подчеркнули в надзорном органе.