Ученые предупредили о росте солнечной активности
Ученые предупредили о росте солнечной активности - РИА Новости, 26.10.2025
Ученые предупредили о росте солнечной активности
Солнечная активность вырастет через пару дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 26.10.2025
Ученые предупредили о росте солнечной активности
ИКИ РАН: солнечная активность начнет расти через пару дней