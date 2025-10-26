Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о росте солнечной активности
10:27 26.10.2025 (обновлено: 11:11 26.10.2025)
Ученые предупредили о росте солнечной активности
Ученые предупредили о росте солнечной активности
Солнечная активность вырастет через пару дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 26.10.2025
Ученые предупредили о росте солнечной активности

ИКИ РАН: солнечная активность начнет расти через пару дней

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Солнечная активность вырастет через пару дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые сообщили, что сегодня геомагнитная обстановка спокойная, а вспышечная активность тоже не вызывает опасений, однако уже через несколько дней солнечная активность возрастет.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка спокойная. <...> Вспышечная активность — спокойная. <...> Через пару дней начнет отталкиваться от дна", — говорится в сообщении.
