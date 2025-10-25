Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки
14:58 25.10.2025
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки
Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 6,3 в Тихом океане у южного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T14:58:00+03:00
2025-10-25T14:58:00+03:00
в мире, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Камчатки в Тихом океане

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны на берегу пляжа на полуострове Камчатка
© РИА Новости / Александр Пирагис
Волны на берегу пляжа на полуострове Камчатка. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 6,3 в Тихом океане у южного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 11:13:06 (22.13 по местному времени, 13.13 мск – ред.). Координаты: 49.8862 северной широты, 156.8972 восточной долготы. Магнитуда 6.3", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Эпицентр подземного толчка располагался в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра составила около 22 километров, добавили в службе.
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков
