Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки - РИА Новости, 25.10.2025
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки
Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 6,3 в Тихом океане у южного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального...
в мире
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у южного побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Камчатки в Тихом океане