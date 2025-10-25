На ЗАЭС заявили, что блекаут на станции стал самым длинным в истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Внешнее обесточивание Запорожской АЭС, длившееся в течение 30 суток, не имеет прецедента в мировой атомной энергетике, это десятый блэкаут на станции с 2022 года, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Однозначно, таких прецедентов (когда АЭС 30 суток находилась на собственном резервном электроснабжении - ред.) в мировой атомной энергетике не было. Мы, самое большее, около трех суток сидели без внешнего энергоснабжения. С 2022 года мы уже десятый раз оказываемся в так называемом блэкауте – без внешнего энергоснабжения. Этот блэкаут был самый большой по продолжительности", - сказала Яшина.

Она добавила, что, поскольку Запорожская АЭС с 2022 года не впервые сталкивается с ситуацией отключения внешнего электроснабжения, действия персонала были четкими и отработанными, а схемы поставки топлива были заблаговременно разработаны.

"В целом мы готовы были к такому развитию ситуации, но, конечно, она все равно была неприятной... Сейчас станция работает штатно, мы наконец получаем электроэнергию извне. Мы отключили 23-го числа дизель-генераторы, на которых проработали. Все агрегаты станции работают нормально, персонал работает в соответствии со своим расписанием, на станции все в порядке", – добавила представитель ЗАЭС.

На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ , в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.

В четверг, 23 октября, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на Запорожской АЭС была возобновлена подача электроэнергии. На ЗАЭС уточнили, что ремонтные работы на линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" 750 кВ, поврежденной в результате удара ВСУ, завершены. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что МАГАТЭ сыграла ключевую роль в достижении договоренностей о локальном прекращении огня для восстановления энергоснабжения станции.

Работы по ремонту линии электропередачи на Запорожской АЭС начались 18 октября, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что после непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для проведения работ. МАГАТЭ также сообщило, что внешнее электроснабжение ЗАЭС было восстановлено после месячного перерыва. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал это важным шагом для обеспечения ядерной безопасности. Уточняется, что это стало возможным после завершения ремонта линии электропередачи "Днепровская" 750 кВ в условиях локального прекращения огня.