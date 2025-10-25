"Регулярная ложь". В Раде набросились на Сырского из-за провалов ВСУ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости . Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опровергла заявления о продвижении ВСУ и резко раскритиковала действия главнокомандующего Александра Сырского, ее слова привело издание "Страна.ua".

По данным Минобороны, на Константиновском направлении подразделения группировки "Юг" уже ведут бои на юго-восточных окраинах города. Российские войска взяли Плещеевку и продвинулись в Иванополье.