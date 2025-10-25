Рейтинг@Mail.ru
"Регулярная ложь". В Раде набросились на Сырского из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 25.10.2025 (обновлено: 19:56 25.10.2025)
"Регулярная ложь". В Раде набросились на Сырского из-за провалов ВСУ
"Страна.ua": нардеп Безуглая раскритиковала ложь Сырского о положении ВСУ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опровергла заявления о продвижении ВСУ и резко раскритиковала действия главнокомандующего Александра Сырского, ее слова привело издание "Страна.ua".
Сырского скатились к регулярной лжи об "освобождении" отдельных сел. И снова во лжи фигурируют ручные штурмовые полки Главкома", — подчеркнула она.
По словам Безуглой, несмотря на заявления представителя ВСУ, российские войска успешно продвигаются на нескольких направлениях — в частности, в районе Купянска, Покровска и Константиновки. Она также подчеркнула, что украинская армия теряет "крайние рубежи".
За минувшую неделю российские войска на Покровском направлении взяли села Проминь и Балаган на юго-восточных окраинах Мирнограда. Покровск крайне важен для ВСУ с тактической точки зрения, так как после его освобождения ВС России выйдут на Западные границы Днепропетровской области.
По данным Минобороны, на Константиновском направлении подразделения группировки "Юг" уже ведут бои на юго-восточных окраинах города. Российские войска взяли Плещеевку и продвинулись в Иванополье.
Еще один важный рубеж Купянск в Харьковской области. По сообщениям Минобороны, ВС России контролируют более половины зданий города, несмотря на сложные условия продвижения.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПокровскКонстантиновкаМоскваВладимир ПутинАлександр СырскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
