ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Группировка "Восток" продолжила наступательные действия, за сутки уничтожила до 320 боевиков ВСУ и пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS... РИА Новости, 25.10.2025
2025
ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
