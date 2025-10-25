Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 25.10.2025 (обновлено: 12:27 25.10.2025)
ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Группировка "Восток" продолжила наступательные действия, за сутки уничтожила до 320 боевиков ВСУ и пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS... РИА Новости, 25.10.2025
РИА Новости
россия, днепропетровская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 320 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила наступательные действия, за сутки уничтожила до 320 боевиков ВСУ и пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, сообщило Минобороны России.
"ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия: нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Радостное, Егоровка Днепропетровской области, Привольное и Червоное Запорожской области, добавило МО России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
