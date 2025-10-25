Рейтинг@Mail.ru
"Зеленые" предложили запретить продажу воды за рубеж
25.10.2025
"Зеленые" предложили запретить продажу воды за рубеж
"Зеленые" предложили запретить продажу воды за рубеж
россия, печора, виктор данилов-данильян, российская академия наук
Россия, Печора, Виктор Данилов-Данильян, Российская академия наук
Цех розлива минеральной воды
Цех розлива минеральной воды. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" выступила против продажи российской воды за рубеж, поскольку водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения внутренних проблем, сообщили РИА Новости в партии.
"Зеленые" выступили против продажи российской воды за рубеж… Водные ресурсы страны должны быть использованы для решения внутренних проблем", - рассказали в партии.
Мужчина с бутылкой воды - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ВОЗ рассказала о нехватке питьевой воды в мире
26 августа, 12:56
Как отметил член федерального совета "Зеленых", эксперт по климатической политике Игорь Алабужин, российская вода должна быть использована для решения усугубляющихся водных проблем на юге европейской части России.
"Вода – стратегический ресурс, от которого, наравне с энергетикой, зависит выживание людей и развитие страны", – сказал Алабужин.
По его словам, водный кризис усиливается не только на юге европейской части России, где расположены два главных очага опустынивания в мире, но и на Донбасе.
Кроме того, "Зеленые" рассказали агентству, что их идею поддержал председатель Научного совета РАН "Водные ресурсы суши", член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.
"Если бы от меня зависело решение, с какого проекта начать использование больших полимерных труб для переброски воды, я бы начал с переброски воды из Северной Двины и Печоры в Донецк", - заявил он.
Зарядка электромобиля - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Зеленые" предложили расширить меры по развитию электротранспорта
7 августа, 04:10
 
РоссияПечораВиктор Данилов-ДанильянРоссийская академия наук
 
 
