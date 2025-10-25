"Зеленые" предложили запретить продажу воды за рубеж

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" выступила против продажи российской воды за рубеж, поскольку водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения внутренних проблем, сообщили РИА Новости в партии.

"Зеленые" выступили против продажи российской воды за рубеж… Водные ресурсы страны должны быть использованы для решения внутренних проблем", - рассказали в партии.

Как отметил член федерального совета "Зеленых", эксперт по климатической политике Игорь Алабужин, российская вода должна быть использована для решения усугубляющихся водных проблем на юге европейской части России

"Вода – стратегический ресурс, от которого, наравне с энергетикой, зависит выживание людей и развитие страны", – сказал Алабужин.

По его словам, водный кризис усиливается не только на юге европейской части России, где расположены два главных очага опустынивания в мире, но и на Донбасе.

Кроме того, "Зеленые" рассказали агентству, что их идею поддержал председатель Научного совета РАН "Водные ресурсы суши", член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян