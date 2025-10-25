https://ria.ru/20251025/voda-2050513845.html
"Зеленые" предложили запретить продажу воды за рубеж
"Зеленые" предложили запретить продажу воды за рубеж - РИА Новости, 25.10.2025
"Зеленые" предложили запретить продажу воды за рубеж
Российская экологическая партия "Зеленые" выступила против продажи российской воды за рубеж, поскольку водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T01:52:00+03:00
2025-10-25T01:52:00+03:00
2025-10-25T01:52:00+03:00
россия
печора
виктор данилов-данильян
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28015/57/280155785_0:174:2940:1828_1920x0_80_0_0_12fce23dfff40e11a93b7b60e3f527dc.jpg
https://ria.ru/20250826/voda-2037639202.html
https://ria.ru/20250807/elektromobili-2033836624.html
россия
печора
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28015/57/280155785_137:0:2804:2000_1920x0_80_0_0_a3e38081b53fcd445db3e1e00d821945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, печора, виктор данилов-данильян, российская академия наук
Россия, Печора, Виктор Данилов-Данильян, Российская академия наук
"Зеленые" предложили запретить продажу воды за рубеж
Партия "Зеленых" предложила запретить продажу российской воды за рубеж
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" выступила против продажи российской воды за рубеж, поскольку водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения внутренних проблем, сообщили РИА Новости в партии.
"Зеленые" выступили против продажи российской воды за рубеж… Водные ресурсы страны должны быть использованы для решения внутренних проблем", - рассказали в партии.
Как отметил член федерального совета "Зеленых", эксперт по климатической политике Игорь Алабужин, российская вода должна быть использована для решения усугубляющихся водных проблем на юге европейской части России
.
"Вода – стратегический ресурс, от которого, наравне с энергетикой, зависит выживание людей и развитие страны", – сказал Алабужин.
По его словам, водный кризис усиливается не только на юге европейской части России, где расположены два главных очага опустынивания в мире, но и на Донбасе.
Кроме того, "Зеленые" рассказали агентству, что их идею поддержал председатель Научного совета РАН
"Водные ресурсы суши", член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян
.
"Если бы от меня зависело решение, с какого проекта начать использование больших полимерных труб для переброски воды, я бы начал с переброски воды из Северной Двины и Печоры
в Донецк", - заявил он.