В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах Киевской и Харьковской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В субботу тревогу также объявили в нескольких районах Сумской и Черниговской областей, она продолжает звучать. Также тревога была объявлена в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области и Синельниковском районе Днепропетровской области.
По данным ресурса, в 12.56 мск тревогу объявили в Харьковском, Красноградском, Богодуховском и Лозовском районах Харьковской области, спустя несколько минут тревога распространилась на Броварский район Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.