В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах четырех регионов Украины, в том числе Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Шосткинском районе Сумской области звучит более пяти часов, в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области тревога звучит около часа, в 11.55 мск тревога расширилась на Синельниковский район Днепропетровской области, в 12.05 тревогу объявили в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
