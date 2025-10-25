Рейтинг@Mail.ru
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 25.10.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах четырех регионов Украины, в том числе Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского
2025-10-25T12:53:00+03:00
2025-10-25T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
вооруженные силы украины
украина
киевская область
в мире, украина, киевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В 4 областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах четырех регионов Украины, в том числе Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Шосткинском районе Сумской области звучит более пяти часов, в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области тревога звучит около часа, в 11.55 мск тревога расширилась на Синельниковский район Днепропетровской области, в 12.05 тревогу объявили в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожар в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Киеве вспыхнул пожар после ночных взрывов
Вчера, 10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьВооруженные силы Украины
 
 
