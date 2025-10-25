Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" составили 520 военных за сутки - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/tsentr-2050560444.html
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" составили 520 военных за сутки
2025-10-25T12:28:00+03:00
2025-10-25T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292756_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_5cafd4c110024a71ca28bad6839e6b8d.jpg
https://ria.ru/20251025/vostok-2050560223.html
красноармейск
днепропетровская область
красноармейск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне действия группировки "Центр" за сутки составили до 520 военных , сообщило Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 520-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Анновка, Новониколаевка, Димитров, Торецкое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
ВСУ потеряли до 320 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
