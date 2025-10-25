Потери ВСУ в зоне действий "Центра" составили 520 военных за сутки

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне действия группировки "Центр" за сутки составили до 520 военных , сообщило Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 520-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.