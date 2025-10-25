ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, поднимет вопрос сокращения закупок российской нефти на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, поднимет вопрос сокращения закупок российской нефти на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. РИА Новости, 25.10.2025
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
Трамп планирует обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
