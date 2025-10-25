Путин поздравил президента Казахстана с Днем Республики

АСТАНА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики, отметив, что совместными усилиями будут и дальше развиваться отношения стратегического партнерства и союзничества стран, сообщает в субботу посольство РФ в Казахстане.
"Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в поздравлении Путина.
Он отметил, что совместными усилиями будут и далее развиваться отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Путин ожидает, что этому будет способствовать предстоящий государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.
"Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана - благополучия и процветания", - добавил президент России.
