Путин поздравил президента Казахстана с Днем Республики
25.10.2025
09:46 25.10.2025
Путин поздравил президента Казахстана с Днем Республики
Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики, отметив, что совместными... РИА Новости, 25.10.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПутин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Душанбе
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Душанбе. Архивное фото
АСТАНА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики, отметив, что совместными усилиями будут и дальше развиваться отношения стратегического партнерства и союзничества стран, сообщает в субботу посольство РФ в Казахстане.
"Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в поздравлении Путина.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лавров оценил динамику отношений России и Казахстана
22 октября, 13:32
Он отметил, что совместными усилиями будут и далее развиваться отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Путин ожидает, что этому будет способствовать предстоящий государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.
"Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана - благополучия и процветания", - добавил президент России.
Путин: Россия и Казахстан являются инициаторами интеграционных процессов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин отметил особые отношения России и Казахстана
10 октября, 14:57
 
