Путин поздравил президента Казахстана с Днем Республики

АСТАНА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики, отметив, что совместными усилиями будут и дальше развиваться отношения стратегического партнерства и союзничества стран, сообщает в субботу посольство РФ в Казахстане.