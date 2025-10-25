В Москве открылся съезд "Справедливая Россия — За правду"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Москве в субботу открылся XV съезд партии "Справедливая Россия — За правду", передает корреспондент РИА Новости.

Также на съезде будут избраны на новый срок должностные лица и руководящие органы партии, будет обсуждаться тактика и предвыборная стратегия партии па предстоящих в 2026 году выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.