В Москве открылся съезд "Справедливая Россия — За правду"
11:47 25.10.2025 (обновлено: 20:35 25.10.2025)
В Москве открылся съезд "Справедливая Россия — За правду"
В Москве открылся съезд "Справедливая Россия — За правду" - РИА Новости, 25.10.2025
В Москве открылся съезд "Справедливая Россия — За правду"
В Москве в субботу открылся XV съезд партии "Справедливая Россия — За правду", передает корреспондент РИА Новости.
В Москве открылся съезд "Справедливая Россия — За правду"

В Москве открылся XV съезд партии Справедливая Россия — За правду

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Москве в субботу открылся XV съезд партии "Справедливая Россия — За правду", передает корреспондент РИА Новости.
На съезде будет заслушан отчет лидера партии, руководителя думской фракции Сергея Миронова о деятельности партии за 2,5 года.
Лидер партии Сергей Миронов сообщил журналистам, что партия "Справедливая Россия — За правду" вернет на съезде свое прежнее название "Справедливая Россия".
Также на съезде будут избраны на новый срок должностные лица и руководящие органы партии, будет обсуждаться тактика и предвыборная стратегия партии па предстоящих в 2026 году выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
Ранее источник в окружении российского писателя и публициста Захара Прилепина сообщил РИА Новости, что писатель может объявить о выходе из партии "Справедливая Россия — За правду".
Партия "Справедливая Россия" официально изменила название и стала назваться "Справедливая Россия — За правду" в феврале 2021 года после объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".
Прилепин может покинуть партию "Справедливая Россия", заявил источник
