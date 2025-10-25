В Москве открылся съезд "Справедливая Россия — За правду"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Москве в субботу открылся XV съезд партии "Справедливая Россия — За правду", передает корреспондент РИА Новости.
На съезде будет заслушан отчет лидера партии, руководителя думской фракции Сергея Миронова о деятельности партии за 2,5 года.
Лидер партии Сергей Миронов сообщил журналистам, что партия "Справедливая Россия — За правду" вернет на съезде свое прежнее название "Справедливая Россия".
Также на съезде будут избраны на новый срок должностные лица и руководящие органы партии, будет обсуждаться тактика и предвыборная стратегия партии па предстоящих в 2026 году выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
Ранее источник в окружении российского писателя и публициста Захара Прилепина сообщил РИА Новости, что писатель может объявить о выходе из партии "Справедливая Россия — За правду".
Партия "Справедливая Россия" официально изменила название и стала назваться "Справедливая Россия — За правду" в феврале 2021 года после объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".