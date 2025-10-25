СМИ: в США начались внутренние обсуждения использования российских активов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американские чиновники стали обсуждать использование заблокированных активов Москвы, передает Американские чиновники стали обсуждать использование заблокированных активов Москвы, передает Reuters

"Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины", — сообщило агентство.

По его данным, Штаты поддерживают использование Евросоюзом замороженных средств для закупки американского оружия для Киева.

В четверг страны ЕС не смогли согласовать предложение Еврокомиссии по использованию российских активов на нужды Киева. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что рассчитывает принять решение по этому вопросу в декабре.

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.

Со своей стороны, премьер Бельгии Барт де Вевер позже призвал Евросоюз готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют средства в России в случае ее ответа на использование суверенных активов.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны " Большой семерки " заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.