15:16 25.10.2025 (обновлено: 15:44 25.10.2025)
СМИ: в США начались внутренние обсуждения использования российских активов
СМИ: в США начались внутренние обсуждения использования российских активов
Американские чиновники стали обсуждать использование заблокированных активов Москвы, передает Reuters.
в мире
в мире, вашингтон (штат), россия, сша, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросовет, еврокомиссия, антониу кошта, евросоюз
В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросовет, Еврокомиссия, Антониу Кошта, Евросоюз
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американские чиновники стали обсуждать использование заблокированных активов Москвы, передает Reuters.
"Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины", — сообщило агентство.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Бельгии оценили ответ России на возможную конфискацию активов
24 октября, 21:39
По его данным, Штаты поддерживают использование Евросоюзом замороженных средств для закупки американского оружия для Киева.
В четверг страны ЕС не смогли согласовать предложение Еврокомиссии по использованию российских активов на нужды Киева. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что рассчитывает принять решение по этому вопросу в декабре.

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
24 октября, 20:38
Со своей стороны, премьер Бельгии Барт де Вевер позже призвал Евросоюз готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют средства в России в случае ее ответа на использование суверенных активов.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Дорого обойдется". На Западе испугались из-за аферы с российскими активами
20 октября, 20:20
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
Вчера, 07:18
 
В миреВашингтон (штат)РоссияСШАУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕвросоветЕврокомиссияАнтониу КоштаЕвросоюз
 
 
